Elektronik bomba!

Türkiye'de satışı yasak olan elektronik sigara az daha can alıyordu. Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde 23 yaşındaki Kadir Uslu'nun, 2 ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebinde patladı. İşyerinde otururken 280 liraya aldığı elektronik sigaranın patlamasıyla yeresavrulan Uslu hafif yaralandı. Üzerindeki montu ve kazağıyanan genç, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İşyerinde otururken elektronik sigara bir anda bomba gibi patladı. İki arkadaşımla birlikte kendimizi yere attık. Patlamadan sonra montum veüzerimdeki kazak yandı. Ben de hafif yaralandım. Hastanede tedavi gördüm ama elektronik sigaranın patlamasından dolayı çok korktuk. Bir daha asla elektronik sigara almam."
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