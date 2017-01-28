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Elde var ölüm

Kırsal alanda toprağa gömülü halde bulunan cesedin 2 ay önce kaybolan 20 yaşındaki Salih Yılmaz’a ait olduğu belirlendi

Elde var ölüm
Aydın'da dün zeytinlik alanda gezinen üç genç, topraktan çıkmış bir insan eli fark etti. Durumu jandarmaya bildirdi. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışma yapan ekipler, kayıp başvurularını incelemeye aldı. 27 Kasım'da kaybolan Salih Yılmaz'ın ağabeyi Onur Yılmaz'a ulaşıldı. Morga giden ağabey, cesedin kayıp kardeşi Salih Yılmaz'a ait olduğunu teşhis etti. Yılmaz'ın cinayete kurban gittiği üzerinde durulurken jandarma olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kardeşinin öldüğüne inanamadığını belirten ağabeyi Onur Yılmaz, "Kardeşim şubatta askere gidecekti. 27 Kasım'da kaybolmadan önce arkadaşlarından eve gidiyorum diyerek ayrılmış. Eve dönmeyince biz merak ettik. Her yerde aradık ancak bulamadık. Sonra kayıp başvurusu yaptık. Dün bana acı haberi geldi. Cesedin kardeşime ait olduğunu teşhis ettim. Kardeşim arkadaş çevresi genişti ve çok seviliyordu. Bizim bildiğimiz kimseyle bir kavgası veya husumeti yoktu. Kimseye bir borcu da yoktu. Öldüğüne kimse inanamıyor" dedi. Salih Yılmaz'ın cenazesinin bugün Çine ilçesine bağlı Dorumlar mahallesinde defnedileceği öğrenildi.
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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