Elde var ölüm

Aydın'da dün zeytinlik alanda gezinen üç genç, topraktan çıkmış bir insan eli fark etti. Durumu jandarmaya bildirdi. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışma yapan ekipler, kayıp başvurularını incelemeye aldı. 27 Kasım'da kaybolan Salih Yılmaz'ın ağabeyi Onur Yılmaz'a ulaşıldı. Morga giden ağabey, cesedin kayıp kardeşi Salih Yılmaz'a ait olduğunu teşhis etti. Yılmaz'ın cinayete kurbangittiği üzerinde durulurken jandarmaolayı aydınlatmak için geniş çaplısoruşturma başlattı. Kardeşinin öldüğüne inanamadığını belirten ağabeyi Onur Yılmaz, "Kardeşim şubatta askere gidecekti.27 Kasım'da kaybolmadan öncearkadaşlarından eve gidiyorumdiyerek ayrılmış. Eve dönmeyincebiz merak ettik. Her yerde aradıkancak bulamadık. Sonra kayıpbaşvurusu yaptık. Dün bana acıhaberi geldi. Cesedin kardeşimeait olduğunu teşhis ettim. Kardeşim arkadaş çevresi genişti ve çok seviliyordu. Bizim bildiğimiz kimseyle bir kavgası veya husumeti yoktu. Kimseye bir borcu da yoktu. Öldüğüne kimse inanamıyor" dedi. Salih Yılmaz'ın cenazesinin bugün Çine ilçesine bağlı Dorumlar mahallesinde defnedileceği öğrenildi.
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