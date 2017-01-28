Rus Büyükelçi Karlov suikastında ‘ikinci el’ şüphesi belirdi. Siber suçlar polisi, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın tablet bilgisayarındaki e-posta hesabına girdi. Gmail hesabındaki e-postaların saldırıdan 2 buçuk saat sonra silindiği ortaya çıktı. Savcılık, Silikon Vadisi’ndeki Gmail’in merkezinden delil niteliği şüphesi taşıyan e-postaları istedi
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi açılışında FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlovsuikastı tüm yönleriyle soruşturuluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı vekili Necip Cem İşçimen koordinesinde yürütülen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Saldırganın kaldığı ikametlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonuSiber Suçlarla Mücadele Dairesitarafından incelemeye alındı. Suikastçı Altıntaş'ın kullandığı bilgisayarda Google'ın e-posta uygulaması olan Gmailhesabı kullandığı tespit edildi. Hesabı inceleyen bilişim uzmanları, suikastı aydınlatacak önemli bir ayrıntıya ulaştı.
ÖLDÜKTEN SONRA SİLİNDİ
Saat 19.00 sıralarında gerçekleştirilen suikasttan 2 buçuk saat sonra yani saat 21.30'da hesaptaki e-postaların ikincikişi tarafından silindiği tespit edildi. Geri dönüşüm kutusunu da inceleyen uzmanlar, maillerin geri döndürülemez şekilde silindiğini belirledi. Savcılığın suikastın yaşandığı tarihten itibaren üzerinde durduğu ikinci kişi şüphesi de bu ayrıntıyla güçlenmiş oldu. Savcılık, Altıntaş'ın hesabına kimin eriştiğini, e-postaları kimin sildiğini bulmak için soruşturmayı derinleştirdi. Diğer yandan da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Silikon Vadisi'ndeki Gmail'in merkezine de resmi yazı yazıldı. Savcılık tarafından Gmail'e gönderilen yazıda, Altıntaş'ın hesabından silinen e-postaların dökümü istendi.
BAĞLANTILARI TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı, aynı zamanda örgüt içinde "Abi"si konumundaki polis Sercan Başar'la polislikten ihraç edilen Kaan Bülbül ve esnaflık yaptığı belirlenen Enes Asım Silin'in "FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Ayrıca saldırganla aynı dönem ve aynı okuldan mezun olduğu belirlenen, ancak Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakılan 4 polisin de kritik görevlerde bulundukları öğrenildi. Haklarında FETÖ'den işlem yapılan açığa alınan polislerden D.S.'ninÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının,S.K.'nın ise Başbakan Yardımcılığınınkoruma ekibinde bir dönem görevyaptığı, B.D. ile O.Ö.'nün ise yineBaşbakanlık Koruma Dairesi'ndegörevli oldukları öğrenildi.
Suikastçı Altıntaş'ın saldırıyı kimlerle planladığına dair deliller tabletinde bulunuyordu. 19 Aralık'ta işlenen suikast sonrası saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantıları ortaya çıkmıştı.
DELİLLER SİLİKON VADİSİ'NDE
Altıntaş'ın maillerinin silinmesi üzerine Google'ın Silikon Vadisi'nde bulunan merkezinden bu bilgiler istendi.
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