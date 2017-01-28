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e-

Rus Büyükelçi Karlov ında ‘ikinci el’ şüphesi belirdi. Siber suçlar polisi, saldırgan ’ın tablet bilgisayarındaki e-posta hesabına girdi. ndaki e-postaların saldırıdan 2 buçuk saat sonra silindiği ortaya çıktı. Savcılık, ’ndeki Gmail’in merkezinden delil niteliği şüphesi taşıyan e-postaları istedi

e-Suikast
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi açılışında 'cü polis 'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi ı tüm yönleriyle soruşturuluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı vekili Necip Cem İşçimen koordinesinde yürütülen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Saldırganın kaldığı ikametlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından incelemeye alındı. Suikastçı Altıntaş'ın kullandığı bilgisayarda Google'ın e-posta uygulaması olan Gmail hesabı kullandığı tespit edildi. Hesabı inceleyen bilişim uzmanları, suikastı aydınlatacak önemli bir ayrıntıya ulaştı.

ÖLDÜKTEN SONRA SİLİNDİ
Saat 19.00 sıralarında gerçekleştirilen suikasttan 2 buçuk saat sonra yani saat 21.30'da hesaptaki e-postaların ikinci kişi tarafından silindiği tespit edildi. Geri dönüşüm kutusunu da inceleyen uzmanlar, maillerin geri döndürülemez şekilde silindiğini belirledi. Savcılığın suikastın yaşandığı tarihten itibaren üzerinde durduğu ikinci kişi şüphesi de bu ayrıntıyla güçlenmiş oldu. Savcılık, Altıntaş'ın hesabına kimin eriştiğini, e-postaları kimin sildiğini bulmak için soruşturmayı derinleştirdi. Diğer yandan da 'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan 'ndeki Gmail'in merkezine de resmi yazı yazıldı. Savcılık tarafından Gmail'e gönderilen yazıda, Altıntaş'ın hesabından silinen e-postaların dökümü istendi.

BAĞLANTILARI TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı, aynı zamanda örgüt içinde "Abi"si konumundaki polis 'la polislikten ihraç edilen ve esnaflık yaptığı belirlenen 'in "FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Ayrıca saldırganla aynı dönem ve aynı okuldan mezun olduğu belirlenen, ancak Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakılan 4 polisin de kritik görevlerde bulundukları öğrenildi. Haklarında FETÖ'den işlem yapılan açığa alınan polislerden D.S.'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, S.K.'nın ise Başbakan Yardımcılığının koruma ekibinde bir dönem görev yaptığı, B.D. ile O.Ö.'nün ise yine Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görevli oldukları öğrenildi.



Suikastçı Altıntaş'ın saldırıyı kimlerle planladığına dair deliller tabletinde bulunuyordu. 19 Aralık'ta işlenen suikast sonrası saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantıları ortaya çıkmıştı.



DELİLLER SİLİKON VADİSİ'NDE
Altıntaş'ın maillerinin silinmesi üzerine Google'ın Silikon Vadisi'nde bulunan merkezinden bu bilgiler istendi.

YÜKSEL TEMEL
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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