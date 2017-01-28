Derin ihmal

Balkondaki ihmal, minik bir çocuğun canına mal oldu. Üzücü olay Mersin'de yaşandı. 10'uncu katta oturan Dilek Menteş (32) mutfakta temizlik yaparken, 19 aylık kızı Derin de mutfağa geldi. Balkonun korkuluklarına kadar ulaşan minik çocuk, duvar ile korkuluk demirlerinin bağlantı kısmında açık bırakılan yaklaşık 15 santimlik boşluktan düşerek öldü. Kızının düştüğünü komşularından öğrenen anne anne şoka girdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Derin'in yaşamını yitirmesi Menteş Ailesi'ni yasa boğarken, gözü yaşlı baba Aytekin Menteş (34), savcılığa giderek olayda ihmali ve sorumlulukları bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



'BAŞKALARININ CİĞERİ YANMASIN'

Yaşanan acı olaydan sonra yaptıkları araştırmada korkuluk demirlerinin aralığının 10 santim olması gerektiğini öğrendiklerini ifade eden baba Menteş, "Yaptığımız ölçümlerde korkuluk demirlerinin arası 15 santim çıkıyor. Yapılırken standartlar ihlal edilmiş. Çocuğum da bu yüzden yaşamını yitirdi. Başka ailelerin, insanların ciğeri yanmasın diye yapı denetim elemanları, müteahhit ya da taşeron firma, kısacası ihmali olan kim varsa onlardan şikayetçiyiz" dedi. Baba Aytekin Menteş'in şikayet dilekçesi üzerine Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.