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Değerleri tam 3 milyon dolar

Değerleri tam 3 milyon dolar
İstanbul Emniyeti, tarihi eser kaçakçılarına geçit vermedi! Dün Beylikdüzü'nde yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ürdün uyruklu A.Z. (59) ile M.Z. (19) isimli 2 şüphelinin, Muvahhidun, Abbasi ve Fatımi dönemlerine ait sikkeyi satmaya çalıştığını belirledi. Yapılan operasyon ile 5 altın sikke ele geçirildi. Sikkelerin piyasa değerinin tam 3 milyon dolar olduğu belirlendi. Tarihi eserler, müzeye teslim edildi.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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