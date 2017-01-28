Değerleri tam 3 milyon dolar

İstanbul Emniyeti, tarihi eser kaçakçılarına geçit vermedi! Dün Beylikdüzü'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ürdün uyruklu A.Z. (59) ile M.Z. (19) isimli 2 şüphelinin, Muvahhidun, Abbasi ve Fatımi dönemlerine ait sikkeyi satmaya çalıştığını belirledi. Yapılan operasyon ile 5 altın sikke ele geçirildi. Sikkelerinpiyasa değerinin tam3 milyon dolar olduğubelirlendi. Tarihi eserler, müzeye teslim edildi.
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