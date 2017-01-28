Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May'ı kabul etti. Erdoğan "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim" dedi.

20 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI TEKLİF ETTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim. Stratejik ortaklık konusunda attığımız adımın her iki ülke arasında aksamadan devam etmesine gerek Bakanlar, gerekse Başbakanlar seviyesinde gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bir diğer önemli konuda özellikle enerji alanında iş birlikleri yapmamız mümkün. Bunları konuştuk" dedi.

"DAHA FARKLI BİR KONSEPTE OTURTALIM İSTİYORUZ"

Bir diğer adım bir Türk firmasının İngiltere'de önemli bir ihale kazanması. Bu önemli bir gelişme. Bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları önemli. Sayın Başbakan'da bu azmi gördüm.