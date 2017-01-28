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an'dan İngiltere'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan İngiltereye çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'ı kabul etti. Erdoğan "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim" dedi.

20 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI TEKLİF ETTİM"
an yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim. Stratejik ortaklık konusunda attığımız adımın her iki ülke arasında aksamadan devam etmesine gerek Bakanlar, gerekse Başbakanlar seviyesinde gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bir diğer önemli konuda özellikle enerji alanında iş birlikleri yapmamız mümkün. Bunları konuştuk" dedi.

"DAHA FARKLI BİR KONSEPTE OTURTALIM İSTİYORUZ"
Bir diğer adım bir Türk firmasının İngiltere'de önemli bir ihale kazanması. Bu önemli bir gelişme. Bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları önemli. Sayın Başbakan'da bu azmi gördüm.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi 16:59
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