Cinleri tepesine çıktı!

GECE-GÜNDÜZ GELİYORLAR
Mezit Mahallesi sakinlerinden Murat Bayram ise, 40 yıldır aynı köyde yaşadığını belirterek, tepkisini şöyle dile getirdi: "Her hafta sonu burada cinleri arıyorlar. Gece saatlerinde köyümüze gelip inceleme yapıyorlar. Farklı illerden gelenler, 'Burada cin varmış, köye gelen çocukları kesiyorlarmış, yakıyorlarmış' diye soruyorlar. Hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmedim, duymadım. 200 yıllık bir köy burası. Eski ismi Uzunbarış. Şu anki adı ise Mezit mahallesi. Üç çatallı gölge köyü diye bir ismi asla olmadı."
'ÜÇ ÇATALLI GÖLGE KÖYÜ DİYE BİR ŞEY YOK'
Sulhiye Mahallesi Muhtarı Celalettin Cengiz de, köylerinde birkaç metruk ev bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Cinli köy diye imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bundan çok rahatsızız. Jandarmaya şikayette bulunduk. Köyümüze gece saatlerinde gelip incelemeler yapanları jandarma denetledi. Tamamen bir yerlerden duyup geliyorlar. Burada doğaüstü bir olay olmadı. Köyümüzün 200 yıldır ismi Sulhiye Mahallesi'dir. Üç çatallı gölge köyü diye bir isim asla olmadı. Böyle bir şey yok. Artık gelenlerden rahatsız oluyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımız tedirgin. Birkaç metruk binadan etkilenip geliyorlar."
'ASIL AMAÇLARI PARA KAZANMAK'
Sulhiye Mahallesi sakinlerinden İdris Başaran, cin söylentisinin altında para kazanmak olduğunu söyledi. Başaran, şöyle konuştu: "Dabbe diye bir film çekmişler. Bu filmden kaynaklanan adres olarak bizim burayı gösteriyorlar. Tanımadığımız insanlar köyümüze gece saatlerinde gelip, kameralarla metruk binalara girerek çekim yapıyor. Cinlerin var olduğunu yayınlayarak para kazanıyorlar. Köyümüzde böyle bir şey olduğunu ne gördük ne de duyduk. Köyün yaşlıları da böyle bir şey duymamış. Yanlarında bir iki tane Suriyeli getiriyorlar. Arapça yazı yazdırıp burada cinlerin olduğunu söylüyor. Bu çok yanlış bir durum."
3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Yönetmenliğini Hasan Karacadağ'ın üstlendiği, başrollerini Nil Günal Çakıroğlu, Ümit Bülent Dinçer, Sultan Köroğlu Kılıç ve Pelin Acar'ın paylaştığı korku filmi Dabbe Zehr-i Cin, 12 Eylül 2014 tarihinde vizyona girdi. Sinemalarda ilk 3 günde 133 bin 806 kişi tarafından izlendi. İzleyici sayısı sosyal medya aracılığıyla 3 milyona ulaştı. Filmde adı geçen 'Üç çatallı gölge köy'ün İnegöl'ün Mezit ve Sulhiye Mahalleleri olduğu iddialarının sanal alemde yer alması iki mahalleye ilgiyi arttırdı. Filmi seyreden bu mahallelere koştu.
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