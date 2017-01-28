Beyoğlu’nda dram

İstanbul'da dün gece termometreler sıfırın altında değerlere ulaşırken, Beyoğlu Tophane İskele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane Çeşmesi'nde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığı ihbar edildi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, şahsın hayatını kaybettiği tespit etti. 65 yaşında olduğu belirlenen talihsiz adamın isminin Selahattin Yılmaz olduğu öğrenildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Tophane otobüs durağında ise polis, kar yağışı altında uyuyan şahsı uyandırdı. Donmak üzere olduğu gözlemlenen evsiz, araçta ısıltıldı. Daha sonra da sağlık ekiplerine teslim edildi.