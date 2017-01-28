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böyle rezil oldu

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'da olan İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini izleyen Laura Kuenssberg attığı twitle adeta rezil oldu. Paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için "Bunların hepsi altın" diyen BBC muhabirine, 'dan tokat gibi cevap geldi.

BBC muhabiri böyle rezil oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyaretini izleyen Laura Kuenssberg'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili attığı tweetler ortalığı karıştırdı.

İNGİLİZ GAZETECİDEN KÜSTAH TWEET
Kuenssberg'in Külliye'nin asansörlerinin fotoğrafını çekerek "Bunların hepsi altın" diye yazmasına sosyal medyadan tepki yağdı.


İBRAHİM KALIN'DAN TOKAT GİBİ CEVAP
BBC muhabirinin göz göre göre yalan söylemesine Cumhurbaşkanlığı da sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü resmi hesabından BBC muhabirine "Bunların hiçbiri altın değil. Bu sadece gazeteciliğinin kalitesizliğini gösterir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanımanı da BBC muhabirinin "Altın asansörlere düşkün bir başka dünya lideri daha." twetine şöyle yanıt verdi: "Hey Laura bak Erdoğan'ın külliyesindeki nöbetçiler bile altından yapılmış".



Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan tweet'inde "O halde her gördüğün parlak sarı şeyin altın olduğunu düşünüyorsun, vay be" ifadesini kullandı.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi 18:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Yoruma Gerek yok Yoruma Gerek yok

Ingiliz Kraliyet Ailesi,Windsor larin,Seytan ile Kan Bagi olanlarin,Elcisi!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 21:11
Ramba Samba Ramba Samba

Dagi taşi havasi suyu denizi topragi sahili kumu Günesi Devleti Milleti tarihi kulturü medeniyeti yazili sözlü iman dolu kalbleri ALTIN ve gümüsten Nehirleri den SÜT ve SU, BAL ve şerbet akar Kiskancliginizdan catlayin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2017 18:31
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