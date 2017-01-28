BBC muhabiri böyle rezil oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyaretini izleyen BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili attığı tweetler ortalığı karıştırdı.

İNGİLİZ GAZETECİDEN KÜSTAH TWEET

Kuenssberg'in Külliye'nin asansörlerinin fotoğrafını çekerek "Bunların hepsi altın" diye yazmasına sosyal medyadan tepki yağdı.





İBRAHİM KALIN'DAN TOKAT GİBİ CEVAP

BBC muhabirinin göz göre göre yalan söylemesine Cumhurbaşkanlığı da sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi Twitter hesabından BBC muhabirine "Bunların hiçbiri altın değil. Bu sadece gazeteciliğinin kalitesizliğini gösterir" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanımanı Mustafa Varank da BBC muhabirinin "Altın asansörlere düşkün bir başka dünya lideri daha." twetine şöyle yanıt verdi: "Hey Laura bak Erdoğan'ın külliyesindeki nöbetçiler bile altından yapılmış".







Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan tweet'inde "O halde her gördüğün parlak sarı şeyin altın olduğunu düşünüyorsun, vay be" ifadesini kullandı.



