Yol Durumu
  1. Terör propagandasına gözaltı
  2. Beşiktaş'tan Karadeniz'e tünel geliyor

açıklarında suya gömüldü

açıklarında demirli halde bulunan kuruyük si bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı. Gemi içerisinde bir mürettebatın bulunmadığı öğrenildi.

Zeytinburnu açıklarında gemi suya gömüldü

açıklarında demirli halde bulunurken batmaya başlayan kuru yük sinin karaya oturduğu belirtildi. Hacizli olduğu belirtilen geminin 2014'ten beri bu alanda olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki "Bereket" adlı kuru yük gemisi akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı. İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin batmaya başlaması dolayısıyla olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderildi.



Büyük bir kısmı batan geminin karaya oturarak durduğu kaydedildi. Herhangi bir mürettebatın bulunmadığı gemi çevresinde ekiplerin aldığı önlemler sürüyor. Ekipler gemi çevresinde olası bir yakıt veya yabancı maddenin sızarak denizi kirletmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geminin 2014 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olduğu ve borçları nedeniyle de gemi üzerinde haciz kararının bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: , , ,
  • 27 Ocak 2017, Cuma 19:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
x x

batan geminin malları diyisin...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 21:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar