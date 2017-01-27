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Yüzde yüz mutlu

Yüzde yüz mutlu
Türkiye'nin dorduncu yuz naklinin yapıldığı Turan Colak, 3.5 yıl nce gercekleştirilen nakil sayesinde hayatının tamamen değiştiğini soyledi. "Yuz naklinden sonra yeni arkadaşlar edindim. En önemlisi de evlenip yuva kurdum. Bütün organlarımı bağışladım. Hayatımı da organ bağışı çalışmalarına adadım" diyen Colak, herkese organ bağışında bulunma cağrısı yaptı.
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