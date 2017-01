Yerli para dönemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.



ABD Başkanı Trump'la yüz yüze görüşecek misiniz?

Telefon görüşmesini ilk akşam yapmıştık. Elbette resmi ziyaretimizi de yapalım istiyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları sürüyor. Görüştüğümüzde ele alacağımız en önemli konuların başında, Türkiye-ABD ilişkilerini gerçekten stratejik anlamda yeniden bir değerlendirmesini yapmak yer alıyor.



Görüşmede öncelikli konular neler olacak?

Şu an itibarıyla stratejik anlamda ilişkilerimiz çok sağlıklı yürüyor mu? Hayır.

Bunu sağlıklı bir hale getirmemiz lazım. Bir diğer önemli konu, Ortadoğu meselesesidir.

Ortadoğu'da Türkiye-ABD ilişkilerini sağlıklı bir konuma getirmemiz lazım. İki NATO ülkesiyiz ama, Ortadoğu meselesinde iki iki NATO ülkesine yakışır bir dayanışma içinde olduğumuz da söylenemez. Yine koalisyon güçleri, ki bunların başını ABD çekiyor, Suriye'de de Libya'da da şu ana kadar bizim istediğimiz, bizim beklediğimiz atılımı ortaya koyabilmiş değil. Tüm bunları başarmamız gerekir diye düşünüyorum. Astana zirvesiyle, bir süreç başladı. Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı zirvede, ABD de oradaki büyükelçisiyle yer aldı. Orada alınan bir netice var, bu şimdi Cenevre'de de devam edecek. Türkiye'ye döndükten sonra, bu konuda Sayın Putin ile bir görüşme yapmayı düşünüyorum. Bu konuda, Trump'la da bir telefon görüşmesi söz konusu olabilir. Zira Ortadoğu'daki gelişmeler bizim için önem arz ediyor. Bizim burada eli bağlı durmamız mümkün değil. Bir diğer önemli konu da, ABD ile ilişkilerde olayın ekonomi boyutu. Bu da çok çok önemli.



FETÖ'nün terörist başıyla ilgili konu nasıl ele alınacak?

Yüz yüze yapacağımız ikili görüşmelerimizde elbette bu konu da gündeme gelecektir. Bu meselenin görüşeceğimiz en önemli konulardan biri olacağı muhakkak.



Astana görüşmeleri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bunun cevabını Dışişleri Bakanımız Mevlüt Beyden alalım." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bildiğiniz gibi YPG'nin Astana'ya katılmasına biz izin vermedik, gündeme gelmişti. Dolayısıyla YPG'nin o tür bir açıklama yapması normaldir. YPG konusunda, Hizbullah konusunda farklı görüşler var. İran, Hizbullah ve diğer Şii grupları destekliyor. Bunları rejim de destekliyor. Rusya da bu gruplara soğuk bakmıyor. Dolayısıyla bunlara karşı ortak mücadelede konsensus sağlanamaz. YPG ile mücadele konusunda ise İran'ın da Rusya'nın da ABD'ye kıyasla daha ılımlı olduklarını biliyoruz. Rusya'nın, özellikle İran'ın YPG'ye ne kadar karşı olduklarını da biliyoruz.



Fırat Kalkanında hangi aşamada?

Fırat kalkanı harekatında, bVildiğiniz gibi Cerablus, El Rai, Dabık'ın ardından El Bab şu anda dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. DEAŞ, orada ciddi manada kan kaybında. Zaman zaman Rusya'nın da desteği oluyor.

Sivillere zarar vermeme hassasiyetimiz nedeniyle bir zaman kaybımız var. Dönünce Başbakan ve TSK ile bu konuları yine değerlendireceğiz. Sayın Trump ile bir görüşme olursa, dediğim gibi Ortadoğu konusunu onunla da değerlendirmemiz gereken konular arasında yer alacaktır.

Bu konuda zaman kaybedemeyiz.



15 Temmuz'dan sonra mücadele hangi boyutta?

Bunlar milletin, vatanın düşmanları. 248 şehit verdik, 2193 gazimiz var. Biz tüm tedbirlerimizi alıyoruz.

Burada netice alana kadar yola devam edeceğiz."



Referandumdan evet çıkarsa, 2019'u beklemeden genel başkanlığa dönecek misiniz?

Öncelikle onu bağlayıcı bir şey aslında yok. Seçim noktasına gelince, tarih 2019. Aslolan şey şu: Milletimizin buradaki kararlılığı. Bence milletimizin kararını görmemizde çok büyük fayda var. Bunu gördükten sonra, bunların değerlendirmesi de yapılabilir. Şu anda görünen o ki, millet kararlı. 7 şubat itibariyle herhalde kampanyalar başlayacak, meydanlar hareketlenecek diye düşünüyorum.



CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor!..

Bir defa ana muhalefet partisinin tek müracaat kapısı Anayasa Mahkemesi. Bunlar parlamentoda milli iradeyi bile tartışmaya kalktılar. Daha da ileriye gittiler: 'Her zaman milli iradenin dediği olmaz' dediler. Sayın Kılıçdaroğlu 'İslami değildir' diyor. Acaba neyin İslami olduğundan haberi var mı?. Diyor ki, 'Bu işler istişare ile yapılır'.

Tamam da sen zaten teklifin karşısında olan bir partisin.

Teklifi hazırlayanlar, gerekli istişareyi zaten enine boyuna yaptılar. Sizler, istişare metodu ile değil, pet şişe atma metodu ile tartıştınız! Bunların istişareden anladıkları bu!



Referanduma, OHAL ile mi gidilecek?

OHAL ile gidilmesi noktasında sorun yok. OHAL ile gidilmesi çok daha rahat bir zemin de hazırlayabilir. Hükümetin de bu inançta olduğu kanaatindeyim. Hatırlayın biz iktidara gelmeden önce de Türkiye'de OHAL vardı; seçim de OHAL ortamında yapılmıştı.



Suriye'de rejimle karşı karşıya gelir miyiz?



Rejimle zaten karşı karşıyayız. Orada Cerablus'ta da biz karşı karşıya kaldık, El Rai'de de, Dabık'ta da kaldık. Görünen değildi, maşa kullandı.



Merkez Bankası, yüzde 0.75 puanlık bir artışa gitmesine rağmen dolar yükselişini sürdürdü. Düşünceniz nedir?

Ben aynı noktadayım. Faizle işsizliği azaltamazsınız. Çünkü girişimci yatırım yapamaz. Bankalar kalkıp da, faizler yükseldi diye girişimciye kredi mi verecek! Kur baskısından kurtulmak için yerli paraya geçmek şart. Bakın Rusya ile anlaştık, Çin keza, İran keza öyle. Avrupa'daki ülkelerde de yerli paraya geçme eğilimi başladı. İngiltere de aynı. Rusya ile ilişkilerde yerli parayı yaparsak, kur baskısından parayı kurtarmış olacağız. Çin bile bu konuda çok adım attı.



EKREM KIZILTAŞ