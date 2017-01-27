AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, kutuplaşma bölünmelerinin kimlikten ziyade siyasi olduğunu söyledi ve ekledi: Kutuplaşma değil uzlaşma kazanacak. Bu kavramın bu kadar sık kullanılmaya başlaması ülkemizin üzerinde kurulmaya çalışılan iç ve dış tuzakların gizli hedefini örtbas etme çabasının bir tezahürü olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye'de kutuplaşma söylemlerinin kimlikten ziyade siyasi olduğu görülmektedir...
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