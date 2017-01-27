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Uzlaşma kazanacak

Uzlaşma kazanacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , kutuplaşma bölünmelerinin kimlikten ziyade siyasi olduğunu söyledi ve ekledi: Kutuplaşma değil uzlaşma kazanacak. Bu kavramın bu kadar sık kullanılmaya başlaması ülkemizin üzerinde kurulmaya çalışılan iç ve dış tuzakların gizli hedefini örtbas etme çabasının bir tezahürü olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye'de kutuplaşma söylemlerinin kimlikten ziyade siyasi olduğu görülmektedir...
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