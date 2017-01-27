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, Türkiye'ye geliyor

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakanı , Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Theresa May, Türkiyeye geliyor

Başbakanı , resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan May'in ziyareti kapsamında, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin farklı veçheleri ele alınarak işbirliğinin derinleştirilmesi imkanlarının gözden geçirilmesi, terörizmle mücadele, Kıbrıs çözüm süreci ve AB konularının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 11:53
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