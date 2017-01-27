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Terör örgütüne ağır darbe!

Terörle mücadele kapsamında 'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne ağır darbe!

'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 13-14 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca,hava taarruzları icra edildiği belirtildi.

Harekatta, teröristlerce karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı belirlenen yer altı sığınağı, mağara ve binaların imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bilahare aynı bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, taarruzlar sırasında çok sayıda teröristin de yaralandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 14:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abdulah Ali Abdulah Ali

Her sey Türkiye icin Her sey Insanlik icin Allahin yolunda devam

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2017 14:38
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