Yol Durumu
  1. Acil kabusa son
  2. Büyük Türkiye için EVET

Talih kuşu havada kayboldu

Herkesin başına konmasını beklediği talih kuşu, yolunda kayıplara karıştı. İdaresi kaybolan 314 bin lira değerindeki 42 bin adet biletin geçersiz olduğunu açıkladı...

Talih kuşu havada kayboldu
Bu yılbaşı 'nun 60 milyon liralık buyuk ikramiyesi 4'e bolundu; talihliler kendilerini gizlemeyi başardı. 3'u İstanbul, biri Antalya'ya isabet eden ikramiyenin sahipleri merak edilirken; 'ye gonderilirken kaybolan biletler herkesi şaşkına cevirdi. Milli Piyango İdaresi'nce KKTC Piyangolar Birimi'ne gonderilen tam, yarım ve ceyreklerden oluşan 314 bin lira tutarındaki 42 bin adet biletin sevkiyat sırasında postada kaybolduğu ortaya cıktı. Milli Piyango İdaresi Genel Mudurluğu, 29 Ocak 2017 cekilişine ait 42 bin 100 adet biletin posta sevkiyatı sırasında kaybolduğunu ve soz konusu biletlere ikramiye cıkması halinde odeme yapılmayacağını duyurdu.

İKRAMİYE ÖDENMEYECEK
Resmi Gazete'nin dunku sayısına gore, Milli Piyango Genel Mudurluğu'nce, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Mudurluğu Piyangolar Birimi'ne gonderilen 29 Ocak 2017 cekilişine ait bin 600 adet tam, 5 bin 500 adet yarım, 35 bin adet ceyrek Milli Piyango bileti, posta sevkiyatı sırasında sırra kadem bastı. Milli Piyango İdaresi, soz konusu biletlerin, "Milli Piyango İdaresi Genel Mudurluğu Bilet Satış ve İkramiye Yonetmeliği"nin Sevk Halinde Kaybolan Biletler başlıklı 10'uncu maddesi gereğince gecersiz olduğunu acıkladı. KKTC'deki vatandaşlar biletleri kimin caldığını sorgular oldu.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar