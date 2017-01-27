Talih kuşu havada kayboldu

Bu yılbaşı Milli Piyango'nun 60 milyon liralık buyuk ikramiyesi 4'e bolundu; talihliler kendilerini gizlemeyi başardı. 3'u İstanbul, biri Antalya'ya isabet eden ikramiyenin sahipleri merak edilirken; KKTC'ye gonderilirken kaybolan biletler herkesi şaşkına cevirdi. Milli Piyango İdaresi'nce KKTC Piyangolar Birimi'ne gonderilen tam, yarım ve ceyreklerden oluşan 314 bin lira tutarındaki 42 bin adet biletin sevkiyat sırasında postada kaybolduğu ortaya cıktı. Milli Piyango İdaresi Genel Mudurluğu, 29 Ocak 2017 cekilişine ait 42 bin 100 adet biletin posta sevkiyatı sırasında kaybolduğunu ve soz konusu biletlere ikramiye cıkması halinde odeme yapılmayacağını duyurdu.
İKRAMİYE ÖDENMEYECEK
Resmi Gazete'nin dunku sayısına gore, Milli Piyango Genel Mudurluğu'nce, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Mudurluğu Piyangolar Birimi'ne gonderilen 29 Ocak 2017 cekilişine ait bin 600 adet tam, 5 bin 500 adet yarım, 35 bin adet ceyrek Milli Piyango bileti, posta sevkiyatı sırasında sırra kadem bastı. Milli Piyango İdaresi, soz konusu biletlerin, "Milli Piyango İdaresi Genel Mudurluğu Bilet Satış ve İkramiye Yonetmeliği"nin Sevk Halinde Kaybolan Biletler başlıklı 10'uncu maddesi gereğince gecersiz olduğunu acıkladı. KKTC'deki vatandaşlar biletleri kimin caldığını sorgular oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.