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Şiddetli maç

Şiddetli maç
Rize Ardeşen'deki futbol sahasında Ardeşenspor ile Rize Belediyespor takımı karşılaştı. Maçın 60'ıncı dakikasında 'da forma giyen bir futbolcu kırmızı kart görünce ortalık karıştı. 2 takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Karşılaşmayı tribünden izleyen takımın kaleci antrenörü Osman Kalkan, sahaya girerek Rize Belediyesporlu futbolculara saldırdı. Olaylarda Rize Belediyesporlu Doğukan Yıldız ile Salih Onur Çakır, aldıkları darbelerle yaralandı. Maç, hakem kararı ile tatil edilirken, futbolcular maçın ardından soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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