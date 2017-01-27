Şiddetli maç

Rize Ardeşen'deki futbol sahasında Ardeşenspor ile RizeBelediyespor takımı karşılaştı. Maçın 60'ıncı dakikasında Ardeşenspor'da forma giyen bir futbolcu kırmızı kart görünce ortalık karıştı. 2 takımoyuncuları arasında tartışmaçıktı. Karşılaşmayı tribünden izleyen takımın kaleci antrenörü Osman Kalkan, sahaya girerek Rize Belediyesporlu futbolculara saldırdı. Olaylarda Rize Belediyesporlu DoğukanYıldız ile Salih Onur Çakır, aldıkları darbelerle yaralandı. Maç, hakem kararı ile tatiledilirken, futbolcular maçınardından soluğu karakoldaaldı. Olayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.
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