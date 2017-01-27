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Şehide veda

Şehide veda
Türkiye'nin yine yüreği yandı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehadeti memleketi Ordu'yu yaktı. Baba Ahmet Ali Çalışkancı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Acılı baba tedavisinin ardından, "Oğlumuz şehit oldu, vatan için canımız feda. Yavrumla en son 2 gün önce görüştüm. Yatsı namazı sonrası da acı haberi aldım. Annesi, Kerem'in El Bab'da olduğunu bilmiyordu. Çok üzgünüz, vatan sağ olsun" dedi.


Mustafa KIRLAK
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