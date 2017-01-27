Şehide veda

Türkiye'ninyine yüreği yandı.Fırat KalkanıHarekatı'ndaşehit olan UzmanÇavuş KeremÇalışkancı'nınşehadeti memleketiOrdu'yu yaktı. BabaAhmet Ali Çalışkancıfenalaşarakhastaneyekaldırıldı. Acılıbaba tedavisininardından, "Oğlumuz şehit oldu,vatan için canımız feda. Yavrumlaen son 2 gün önce görüştüm. Yatsınamazı sonrası da acı haberi aldım.Annesi, Kerem'in El Bab'da olduğunubilmiyordu. Çok üzgünüz, vatan sağolsun" dedi.
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