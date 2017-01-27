Saz kedisi operasyonu

Adana'da nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı bir saz kedisi, köpeklerden kaçtı. Gizlendiği birkonteynerin altındasıkıştı. Vatandaşlar durumu polise anlattı. Ekipler, DoğayıKoruma ve MilliParklar Müdürlüğü ile irtibata geçip, kediyi kurtarmak için seferberlik başlattı. Yaralı hayvan boruile uyuşturucu iğneatılarak bayıltıldı. Bir süre sonra ise bir görevli hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı. Saz kedisi kafesekonarak Tarsus'agötürülüp tedavialtına alındı.
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