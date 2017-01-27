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Saz kedisi operasyonu

Saz kedisi operasyonu
Adana'da nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı bir saz kedisi, köpeklerden kaçtı. Gizlendiği bir konteynerin altında sıkıştı. Vatandaşlar durumu polise anlattı. Ekipler, Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçip, kediyi kurtarmak için seferberlik başlattı. Yaralı hayvan boru ile uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. Bir süre sonra ise bir görevli hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı. Saz kedisi kafese konarak Tarsus'a götürülüp tedavi altına alındı.
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