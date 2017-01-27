Sahte polise gerçek baskın

Kayseri'de kendisini polis olarak tanıtan Ramazan Kaptan, H.A. isimli bir kadını aradı. Polis teşkilatı için para istedi. Ancak kadın parasının olmadığını söyledi. Telefonu suratına kapattı. Bunun üzerine dolandırıcı emlekçıyı arayarak, kadının evini 115 bin TL'ye satmak istedi. Ev sahibinin dolandırıldığını anlayan emlakçı, durumu polise bildirdi ve işbirliği yaptı. Emlakçının, ev karşılığında vereceği 115 bin TL'yi almak için eve giden sabıkalı dolandırıcı, suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen sahtekar tutuklandı.