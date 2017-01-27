Sahte polise gerçek baskın

Kayseri'dekendisini polisolarak tanıtanRamazanKaptan, H.A.isimli bir kadınıaradı. Polisteşkilatı içinpara istedi.Ancak kadınparasınınolmadığınısöyledi.Telefonusuratınakapattı. Bununüzerinedolandırıcıemlekçıyıarayarak,kadının evini 115 bin TL'yesatmak istedi. Ev sahibinindolandırıldığını anlayan emlakçı,durumu polise bildirdi ve işbirliğiyaptı. Emlakçının, ev karşılığındavereceği 115 bin TL'yi almak içineve giden sabıkalı dolandırıcı,suçüstü yakalandı. Adliyeye sevkedilen sahtekar tutuklandı.
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