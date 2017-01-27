Rabia ve Berk’in ‘imdat’ çığlığı

Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında düzenlenen "5. MedyaÇalıştayı" 15 ülkeden 30 gazetecinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyona katılan ve orğan bekleyen 2 çocuğun imdat çığlığı ise herkesi etkiledi. Yapay kalp ile yaşayan ve organ nakli bekleyen 9.5yaşındaki Berk Yıldız, "Organ bağışı candan cana en büyük sadakadır. Lütfen organlarınızı bağışlayın" diyerek orğan bağışının önemine işaret etti. Henüz 38 günlükken karaciğer yetmezliğine yakalanan 6yaşındaki Rabia Nur Aydın daiyileşmek için karaciğer naklibeklediğini söyledi. Rabia Nur Aydın'ın annesi Hatice Aydın, "Biz aile olarak organ naklinin ne olduğunun bilincindeyiz. Evladımızla bunu yaşıyoruz. Bir anne olarak insanlara mesajım, toprak olacağına can olsun. Lütfen organlarınızı bağışlayın" diyerek dünyaya seslendi.
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