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Rabia ve Berk’in ‘imdat’ çığlığı

Rabia ve Berk’in ‘imdat’ çığlığı
Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında düzenlenen "5. Medya Çalıştayı" 15 ülkeden 30 gazetecinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyona katılan ve orğan bekleyen 2 çocuğun imdat çığlığı ise herkesi etkiledi. Yapay kalp ile yaşayan ve organ nakli bekleyen 9.5 yaşındaki Berk Yıldız, "Organ bağışı candan cana en büyük sadakadır. Lütfen organlarınızı bağışlayın" diyerek orğan bağışının önemine işaret etti. Henüz 38 günlükken karaciğer yetmezliğine yakalanan 6 yaşındaki Rabia Nur Aydın da iyileşmek için karaciğer nakli beklediğini söyledi. 'ın annesi , "Biz aile olarak organ naklinin ne olduğunun bilincindeyiz. Evladımızla bunu yaşıyoruz. Bir anne olarak insanlara mesajım, toprak olacağına can olsun. Lütfen organlarınızı bağışlayın" diyerek dünyaya seslendi.
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