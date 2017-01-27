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'nın İranlı keşifçileri tutuklandı

Türkiye'ye gelen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKKnın İranlı keşifçileri tutuklandı

Geçen aralık ayında İran'dan Türkiye'ye gelen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, 3 Ocak günü Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çekerken polis tarafından gözaltına alındı.

PKK'NIN KEŞİFÇİLERİ TUTUKLANDI
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde 22 gün gözaltında kaldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP SEMPATİZANI KEŞİFÇİ
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğraflarını 'ya servis eden keşifçi Hesen Baledeh'in sosyal medya hesaplarında HDP fotoğrafları görülüyor.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 18:48
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Adnan Adnan

Buradaki hdpkk,lı ve birlikte büyük işlere! imza atıkları kankaları chpkk yetmiyormuş gibi birde chp,li eren erdemin hemşerileri ithal iranlı alçaklarımız oldu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 27.01.2017 20:33
g&#246;khan gökhan

kadim dostunuz iran

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.01.2017 19:46
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