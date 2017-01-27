Geçen aralık ayında İran'dan Türkiye'ye gelen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, 3 Ocak günü Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çekerken polis tarafından gözaltına alındı.
PKK'NIN KEŞİFÇİLERİ TUTUKLANDI
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde 22 gün gözaltında kaldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP SEMPATİZANI KEŞİFÇİ
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğraflarını PKK'ya servis eden keşifçi Hesen Baledeh'in sosyal medya hesaplarında HDP fotoğrafları görülüyor.
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Buradaki hdpkk,lı ve birlikte büyük işlere! imza atıkları kankaları chpkk yetmiyormuş gibi birde chp,li eren erdemin hemşerileri ithal iranlı alçaklarımız oldu.
kadim dostunuz iran
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