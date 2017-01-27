Patronları topa tuttu

MHP lideri Devlet Bahçeli, referandumda 'evet' diyeceğini bir kez daha açıkladı. Twitter hesabından medya patronlarına sert tepki gösterdi: MademMHP'de hayırcı muhalifleretkin ve çoğunluktadır, o zamanYSK ayrı bir sandık kursun,başına da müşahit diyeAydın Doğan'ı oturtsun. OlmadıTurgay Ciner, yetmiyorsaFerit Şahenk kurulan ayrısandıklarda görev yapsınlar.Yanlarına kirli ve kinli kalemsahiplerini alsınlar. Ve MHP'li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayır oyu kullanacağı ortaya çıksın. Bahçeli, MHP içinde muhalif gibi gözüken, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük sözde muhalif azınlığın kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içinde olduğunu belirterek, "Bunlar; fitne çağcılar, elindeülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar,Kandil beslemeleri,FETÖ'cüler, çeyrek aydınlar,CHP ve HDP'yle birliktedir.Televizyonlarda MHP hakkındaatıp tutuluyor. Gazeteleriaçıp okuyorum, MHP'yikesip biçiyorlar. Hepsi hücumageçmiş MHP'nin üstüneoynuyor. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın" paylaşımında bulundu.
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