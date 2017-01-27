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Patronları topa tuttu

Bahçeli; Doğan, Ciner ve Şahenk’e sert tepki gösterdi: Sandıkların başında görev yapsınlar

Patronları topa tuttu
MHP lideri , referandumda 'evet' diyeceğini bir kez daha açıkladı. Twitter hesabından medya patronlarına sert tepki gösterdi: Madem MHP'de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan'ı oturtsun. Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar. Ve 'li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayır oyu kullanacağı ortaya çıksın. Bahçeli, MHP içinde muhalif gibi gözüken, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük sözde muhalif azınlığın kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içinde olduğunu belirterek, "Bunlar; fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydınlar, CHP ve HDP'yle birliktedir. Televizyonlarda MHP hakkında atıp tutuluyor. Gazeteleri açıp okuyorum, MHP'yi kesip biçiyorlar. Hepsi hücuma geçmiş MHP'nin üstüne oynuyor. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın" paylaşımında bulundu.
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