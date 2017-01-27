Önce vurdu sonra ezdi

Korkunç olay dün Kayseri'de yaşandı. Uzman Çavuş Tuna Han Gelmez, bir süre önce ziraat mühendisi Ali Kargın ile birlikte ortak tavuk çiftliği kurdu. Ancak ikili arasında alacak meselesi yüzünden sorun çıktı. Gelmez, önceki akşam, kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü Kargın'ı konuşmak için bir eczanenin önüne çağırdı. İkili birbirine girdi. Kısa sürede büyüyen tartışmanın sonunda yanında bulunan beylik tabancasını çıkaran Gelmez, Ali Kargın'a 7 el ateş etti. Kargın, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, hıncını alamayan Gelmez koşarak otomobiline bindi. Ortağının üzerinden defalarca geçti. Daha sonra da kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kargın'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, zanlı uzman çavuşu yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.



Ali ALTUNDAŞ