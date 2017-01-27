Müzik ışığı!

Karanlık dünyasını müzik yeteneğiyle aydınlatan 8 yaşındaki Deniz, başarısıyla dünyaya fethetti. Hatay'da yaşayan Deniz Örak, 7 aylıkken 750 gram ağırlığında dünyaya geldi. Prematüre doğan Deniz, yaklaşık 3.5 ay kuvözde kaldığı için görme yeteneğini kaybetti. Doktorların "Yaşamaz" dediği küçük çocuk, mucize gerçekleşti. Karanlığa hapsolan Deniz'in müziğe karşı üstün bir yeteneği olduğu fark edildi. Doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak" özelliğine sahip olan Deniz, müzik yeteneğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Piyona çalmaya başlayan Deniz, çeşitli yerlerde resitaller verdi. Anne ve babasının sosyal medyada konser videolarını paylaştığı Deniz, İspanya'da bir resital yarışmasına ve Rusya'daki bir festivale de davet edildi. Anne Nursel Örak, "Çocuğumuzun eğitimi çok önemli, bu süreçte bize yol gösterecek, ışık tutacak güçlü bir koordinasyona ihtiyacımız var. Deniz'in bir üniversitede ya da ona doğru destek verecek bir elde eğitim almasını istiyoruz" dedi.