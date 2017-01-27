Milli boşanma!

Sporcu çifti, kumar ayırdı! Türkiye'yi 2004Atina ve 2012 Londra olimpiyatlarında temsil eden ilk evli milli sporculardan atlet SemaApak ve çekiççi EşrefApak, anlaşmalı olarak boşandı. 11 yıl önce evlenen milli atlet Semave çekiççi Eşref Apak, dünyaya gelen erkek çocuklarıyla mutluluklarını taçlandırdı. Ancak milli çekiççinin kumara olan düşkünlüğü nedeniyle çiftin arası açıldı. Eşinin 5 ev ve olimpiyatlarda kazandıkları ödül paralarını kumarda kaybettiğini söyleyen Sema Apak, kocasının kumar merakına engel olamadığını açıkladı. Eşine, kumara düşkünlüğü nedeniyle 'dürtü bozukluğu' teşhisi konduğunu belirten Sema Apak, 29 Aralık'ta boşanma davası açtı. Sema Apak, oğlunun velayetiyle birlikte bin liranafaka ve 500 bin lirada tazminat talep etti. Daha sonra anlaşmaya varan çift, mahkemeye giderek şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. İstediği 500 bin liratazminattan vazgeçenSema Apak, oğlununvelayetinin kendisineverilmesini istedi. Çifti boşayan mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Eşref Apak'ın oğlu için ayık bin liranafaka ödemesine karar verildi.
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