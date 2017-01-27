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Milli !

Ünlü milli atlet Sema Apak, kendisi gibi sporcu olan eşi Eşref Apak’ın kumar bağımlılığından usandı. davası açtı. Çift, anlaşmalı olarak ayrıldı

Milli boşanma!
Sporcu çifti, kumar ayırdı! Türkiye'yi 2004 Atina ve 2012 Londra olimpiyatlarında temsil eden ilk evli milli sporculardan atlet Sema Apak ve çekiççi Eşref Apak, anlaşmalı olarak boşandı. 11 yıl önce evlenen milli atlet Sema ve çekiççi Eşref Apak, dünyaya gelen erkek çocuklarıyla mutluluklarını taçlandırdı. Ancak milli çekiççinin kumara olan düşkünlüğü nedeniyle çiftin arası açıldı. Eşinin 5 ev ve olimpiyatlarda kazandıkları ödül paralarını kumarda kaybettiğini söyleyen Sema Apak, kocasının kumar merakına engel olamadığını açıkladı. Eşine, kumara düşkünlüğü nedeniyle 'dürtü bozukluğu' teşhisi konduğunu belirten Sema Apak, 29 Aralık'ta boşanma davası açtı. Sema Apak, oğlunun velayetiyle birlikte bin lira nafaka ve 500 bin lira da tazminat talep etti. Daha sonra anlaşmaya varan çift, mahkemeye giderek şiddetli geçimsizlik nedeniyle larına karar verilmesini istedi. İstediği 500 bin lira tazminattan vazgeçen Sema Apak, oğlunun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Çifti boşayan mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Eşref Apak'ın oğlu için ayık bin lira nafaka ödemesine karar verildi.

ÜMİT UZUN
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