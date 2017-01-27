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Midede kapsül kapsül kokain

Midede kapsül kapsül kokain
İstanbul polisi, Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Atatürk Havalimanı'nda çalışma başlattı. Ekvator uyruklu Alfredo Demeceo M. M. (45) şüphe üzerine gözaltına aldı. Üzerinden uyuşturu madde çıkmayan şüphelinin, uyuşturucu maddeyi yuttuğu şüphesi ağırlık kazandı. Hastanede röntgen filmi çekilen şüphelinin, içinde 18 kapsül halinde 1 kilo 280 gram kokain bulunan prezervatif yuttuğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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