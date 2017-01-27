Midede kapsül kapsül kokain

İstanbul polisi, Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Atatürk Havalimanı'nda çalışma başlattı. Ekvator uyrukluAlfredo Demeceo M. M. (45) şüpheüzerine gözaltına aldı. Üzerinden uyuşturu madde çıkmayan şüphelinin, uyuşturucu maddeyi yuttuğu şüphesi ağırlık kazandı. Hastanede röntgenfilmi çekilen şüphelinin, içinde18 kapsül halinde 1 kilo 280 gramkokain bulunan prezervatif yuttuğuortaya çıktı. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.