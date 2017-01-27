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Kuzey Irak'a sızıp 57 'lının kabusu oldular!

Kuzey Irak'taki Metina bölgesindeki 57 teröristin öldürüldüğü un arkasında Özel Kuvvetler'de görevli askerlerin () olduğu ortaya çıktı.

Kuzey Iraka sızıp 57 PKKlının kabusu oldular!

Kuzey Irak'taki Metina bölgesindeki terör örgütüne ait hedeflere 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında 57 terörist öldürülürken çok sayıda terörist de yaralandı. Düzenlenen hava harekatları öncesinde PKK hedeflerinin, Özel Kuvvetler'de görevli askerlerin () Kuzey Irak'a sızarak tespit edip, koordinatlarını Türk Hava Kuvvetleri ile paylaştıktan sonra savaş uçakları tarafından imha edildiği öğrenildi.

BORDO BERELİLER KUZEY IRAK'A SIZDI
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, düzenlenen hava harekatları öncesi Bordo Bereliler Kuzey Irak'taki Metina bölgesine sızdı. Bordo Bereliler bölgede keşif ve hedef belirleme çalışmalarına başladı. Hassas hedef tespit çalışmaları sonrasında bölgedeki PKK'ya ait hedefler belirlendi. Bölgede yaklaşık 3 gün kalan Bordo Bereliler, PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı yeraltı sığınağı, mağara ve binaları tespit etti.

KOORDİNATLAR TÜRK HAVA KUVVETLERİ İLE PAYLAŞILDI
Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK hedeflerinin koordinatlarını Türk Hava Kuvvetleri'ne verildi. Bordo Bereliler daha sonra PKK'ya ait hedeflerin bulunduğu Metina bölgesinde çekildi. Türk Hava Kuvvetleri ise Bordo Bereliler tarafından koordinatları verilen PKK hedeflerini vurmak için 13 Ocak tarihinde harekete geçti. Türk savaş uçakları 13-14 Ocak tarihlerinde PKK hedeflerine hava harekatları düzenledi.

TERÖRİSTLERİN KARARGAHI İMHA EDİLDİ
Bordo Bereliler tarafından belirlenen PKK'lı teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yeraltı sığınağı, mağara ve binalar Türk savaş uçakları tarafından imha edildi.

57 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda 57 PKK'lı teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda teröristin de yaralandığı tespit edildi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 18:22
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yşl yşl

ellerine kollarına yüreklerine sağlık allahım güvenlik güçlerimizi koru

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hayır0
cevapla 28.01.2017 01:26
x x

Maşallah.bana da yer var mı aranızda.ölümüne geleyim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 21:47
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