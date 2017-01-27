Köpekleri dövdü ‘Kumpas’ dedi

İstanbul Maltepe'de esnaf Cemil B. (62), dükkanının önündeki sokak köpeklerini araba fırçasıyla dövdü. Arzu A. ise bu anları görüntüleyip, sosyal medyadan deşifre etti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cemil B.'ye para cezası verildi. Hayvanseverlerden özür dileyen Cemil B., Arzu A.'nın kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Cemil B., "Arzu A., bana kumpas, tezgah kurmuş. Köpeklerin dükkana girdiğini görünce benim çıkaracağımı anlayıp kamerayı hazırlamış" dedi.