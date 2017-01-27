Klima yaktı

Antalya'da 60 yaşındaki Muzeyyen Yaşa'nın oturduğu apartman dairesi, klimanın elektrik aksamındaki arıza nedeniyle cıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumandan etkilenen Müzeyyen Yaşa ve kardeşleri, komşuları tarafından kurtarıldı. Yoğun duman apartmandaki diğer daireleri de etkiledi. Dumandan etkilenen bir cocuğa ambulansta mudahale edilirken bir kişi de hastanede tedaviye alındı. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
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