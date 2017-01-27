Kılıçdaroğlu ‘varım’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, RıdvanDilmen tarafından başlatılan akıma uyaran anayasa değişikliği referandumuna "bende varım" diyen bir video çekti. Celal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanım Recep TayyipErdoğan, anayasa değişikliği referandumundaben de 'Evet' diyorum. Güçlübir Türkiye için ben de varım. Peki abimKılıçdaroğlu, sen de var mısın?" dedi. Kemal kılıçdaroğlu'nun bu video nedeniylebir hayli sinirlendiği belirtildi.
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