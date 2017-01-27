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Kılıçdaroğlu ‘varım’ dedi

Kılıçdaroğlu ‘varım’ dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Rıdvan Dilmen tarafından başlatılan akıma uyaran anayasa değişikliği referandumuna "ben de varım" diyen bir video çekti. , "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumunda ben de 'Evet' diyorum. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Peki abim Kılıçdaroğlu, sen de var mısın?" dedi. Kemal kılıçdaroğlu'nun bu video nedeniyle bir hayli sinirlendiği belirtildi.
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