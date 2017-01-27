Katilden ‘Bebiş’ mesajı

Antalya'da annesi için 4 bin lira kredi çektiği gerekçesiyle eşi Fatma Kızılçelik'i öldüren Osman Kızılçelik, dün hakim karşısına çıktı. Sanık Cengiz ifadesinde, "Eşim 'Seni aldatıyorum' deyince dayanamayıp ağzını ve yüzünü kapattım" dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Mahkeme çıkışı açıklama yapan merhum Fatma Kızılçelik'in avukatı Aylin Onursev, "Osman Kızılçelik, cinayeti gizlemek için Fatma hanıma 'Bebiş ben kurs alanındayım. 1-2 saat daha çalışıp buradan işe geçerim' şeklinde mesaj atmıştır"