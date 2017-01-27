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‘Katil benim’

Bebeğini kuru sıkı silahla vurduktan sonra denize atan , 3 kez ifade değiştirdi. Suçu önce sevgilisinin üstüne attı. Daha sonra ise ‘Katil benim’ dedi

‘Katil benim’
İstanbul Sirkeci'de 40 günlük kız bebeğini denize atan Fatma Karataş (35) ve birlikte yaşadığı Mustafa Teneke'nin (36) emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen çiftin ifadesine TAKVİM ulaştı. ., ilk ifadesinde Mustafa Teneke'nin kendisine, "P...ini de al git. Ne yaparsan yap, bakamayız buna. Bundan kurtul" dediğini ve Tuğçe bebeği önce silahla vurduğunu, ölmeyince de denize attığını söylemişti. İfade değiştiren katil zanlısı anne, Tuğçe bebeği Mustafa Teneke'nin boğarak öldürdüğünü, ölen bebeği denize attığını ileri sürdü. Psikolojik sorunları olduğu ifade edilen kadın bir süre sonra yeniden ifadesini değiştirdi ve sevgilisinin konuyla ilgisinin olmadığını, bebeği kendisinin öldürdüğünü iddia etti. Plastik fabrikasında işçi olan baba Mustafa ise, '5 ay önce Fatma'nın adına 130 TL'ye kuru sıkı bir silah almıştık. Son ay, 450 lira olan ev kirasının 350 lirasını ödedim. 100 lirasını ise Fatma'nın, ablasından istemesini söyledim. Ablasını aramayınca tartıştık. O an kendisine, 'Çocuktan kurtul, bakamıyoruz' dedim. Ertesi gün polisler arayınca haberdar oldum. Olayla bir ilgim yok" dedi. Öte yandan dünkü arama çalışmalarında da bebeğin izine ulaşılamadı.
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