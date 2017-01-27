‘Katil benim’

İstanbul Sirkeci'de 40 günlük kız bebeğini denize atan Fatma Karataş (35) ve birlikte yaşadığı MustafaTeneke'nin (36) emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen çiftin ifadesine TAKVİM ulaştı. Fatma Karataş., ilk ifadesinde Mustafa Teneke'nin kendisine, "P...ini deal git. Ne yaparsan yap, bakamayızbuna. Bundan kurtul" dediğini ve Tuğçe bebeği önce silahla vurduğunu, ölmeyince de denize attığını söylemişti. İfade değiştiren katil zanlısı anne, Tuğçe bebeği Mustafa Teneke'nin boğarak öldürdüğünü, ölen bebeği denize attığını ileri sürdü. Psikolojiksorunları olduğu ifade edilenkadın bir süre sonra yenidenifadesini değiştirdi ve sevgilisininkonuyla ilgisinin olmadığını,bebeği kendisinin öldürdüğünüiddia etti. Plastik fabrikasında işçi olan baba Mustafa ise, '5 ay önce Fatma'nın adına 130 TL'ye kuru sıkı bir silah almıştık. Son ay, 450 lira olan ev kirasının 350 lirasını ödedim. 100 lirasını ise Fatma'nın, ablasından istemesini söyledim. Ablasını aramayınca tartıştık. O an kendisine, 'Çocuktankurtul, bakamıyoruz' dedim. Ertesi gün polisler arayınca haberdar oldum. Olayla bir ilgim yok" dedi. Öte yandandünkü arama çalışmalarındada bebeğin izine ulaşılamadı.
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