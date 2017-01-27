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'da uyuşturucu u

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Maltepe ve Kartal'da eş zamanlı düzenledi. 20 adreste gerçekleştirilen operasyona, 300'e yakın polis katıldı. Operasyona polis helikopteri de destek verdi.

İstanbulda dev operasyon! 300 polis ve helikopterle...

'da düzenlenen uyuşturucu unda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Maltepe ve Kartal'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik, teknik takip ve incelemeler sonucu belirlenen 20 adreste gerçekleştirilen operasyona, 300'e yakın polis katıldı. Operasyona polis helikopteri, Çevik Kuvvet Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri de destek verdi.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, daha önce haklarında arama kararı bulunan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 09:20
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