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İstanbul'da sı!

İstanbul 'de bir , metrobüs yoluna atlayan vatandaşa çarptı. Olayda yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

İstanbulda metrobüs kazası!
'de yolu üzerinde giden metrobüs, yola atlayan bir kişiye çarptı. da yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında metrobüs, yola atlayan bir kişiye çarptı.

Çarpma sonucu şahıs yaralandı. Olay yerine ambulans çağrılırken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırırken, bazı vatandaşlar metrobüsten inerek yürüdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 10:00
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