"Hesap yapanların hevesleri kursaklarında kalacak"

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz." dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Fatih Sultan Mehmet diyor ki, asıl marifet halkın kalbini ruhunu benliğini inşa edecek, insana huzur verecek şehirler inşa etmektir.

Başta Konya, Edirne, Bursa, İstanbul olmak üzere, tüm şehirlerimiz insan merkezli kurulmuştur. Bizim şehirlerimiz bir medeniyet bilincinin ve tasavvurunun eseri olarak meydana gelmiştir.

"HESAP YAPANLARIN HEVESLERi KURSAKLARINDA KALACAK"

Şehirlerimizi marka şehirler yapmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu şura bize ışık tutacak. Bu toplantı kurumların politikalarına karar vermesi için önemli bir yol gösterecektir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde çevre ve şehircilikle ilgili yeni kavramlar oluşuyor. Bu kavramların en önemlileri kurumsal örgütlenme ve yapılanma kavramlarıdır. İnanıyorum ki bilim adamlarımız bürokratlarımız ve konuda uzman şahsiyetler şehirlerimizdeki sorunları gidermek için çok değerli çözüm önerilerini ortaya koyacaklar. 2002'den bu tarafa gerçekleştirdiğimiz bütün adımların altında siz Cumhurbaşkanımızın imzası var. Türkiye'de 15 yılda üç Türkiye yaptık. İhracatımızı 4 kattan fazla arttırdık. Mazlumlara kucak açan bir ülke olduk. Türkiye'ye çağ atlatan büyük hizmetleri birer birer hayata geçirdik. Büyük projelerin biri bitmeden diğerine başlıyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü biliyorsunuz vatandaşlarımıza yeni bir hizmet olarak geliyor. Çanakkale Köprüsü ve otoyolları ihalesini dün gerçekleştirdik.



Sayın Cumhurbaşkanım dünyada kriz günden güne derinleşirken Türkiye projelerine devam ediyor. Çanakkale Köprüsü dünyanın gıpta ile izleyeceği mega bir projedir. Büyük projeler dev yatırımlar geleceğin Türkiye'sinin ayak sesleri. Türkiye 15 yıldır büyümeye devam ediyor. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak. Yarın bugünden daha güzel olacak. Çevre ve Şehirler bizlere ecdadımızdan emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak öncelikli görevimiz.

35 BİN KONUTUN YAPIMINA BAŞLADIK

Şehirlerimizi afet ve deprem riskinden kurtaracak şekilde yeniden imar etmeliyiz. Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyaseti ile yakıp yıktığı 35 bin konutun yapımına başladık. 1 yıl içinde eskisinden kat kat daha güzel bu konutları yapıp güneydoğuda vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u aslına uygun olarak cazibe merkezine getiriyoruz. Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine etken olan faktörleri engelleyecek ve kontrolü sağlayacağız. Kentsel ve kırsal alanların imarına ilişkin usul ve esasların titizlikle uygulanmasını sağlayacağız. Tarihi dokuyu koruyan doğal kaynakları kirletmeyen şehirleşme anlayışına çok daha fazla önem vereceğiz. Şehircilikte sizin de üzerinde durduğunuz yatay mimariyi daha çok tercih ve teşvik edeceğiz. Bizim Osmanlı'dan bugüne bayındırlık ve çevre geçmişimiz var. Bu Şura'da o köklü birikimin yansımalarını göreceğiz. Kimlik, planlama ve tasarımdan kentsel dönüşüme kadar çok geniş bir yelpazede birçok konu üzerine çalışılacak. Şura sonrası elde edilecek sonuçların şehircilik alanında çalışan bütün kurumlara başvuru kaynağı olacağından eminim.

MARMARA DEPREMİ BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Marmara depremi bize çok şey öğretti. Bu bağlamda 5 milyon yapı yenilendi. Ancak en az 7 milyon yapının yenilenmesine ihtiyaç var. Dolar bazında yaklaşık 250 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Yapılacak bu konutlar ve bütçenin kendi kaynağını oluşturacak bir imkana sahip olduğun söylemek istiyoruz. Vatanaşa daha iyisini göstereceğiz. Her türlü ihtiyacı ile bir yaşam alanına dönüşmüş marka şehirleri yapmak için ortaya konacak fikirleri değerlendireceğiz. Sur, özellikle üzerinde durduğumuz bir yerdir. Tarihi ve kültürün ortaya çıktığı bir merkezdir. Öncelikle buradan başladık. Sur'un tairihi dokusunu yeniden ortaya çıkarıyoruz.