Hayati müdahale

Adanada ailesi ile birlikte yaşayan B.Ç., oturdukları 9 katlı binanın çatısına çıktı. Duvardaki demire tutunarak atlamak istedi. B.Ç.'yi engellemek isteyen yakınları polisten yardım istedi. Olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri B.Ç.'nin atlama olasılığına karşı çevre güvenliğini alıp hazırlık yaptı. Hava yastığını şişiren itfaiye görevlileri B.Ç.'nin yanına çıkarak vazgeçirmeye çalıştı. Çatıya çıkan kız kardeşi de genci ikna etmek için uğraştı. Kardeşi, "Aşağıya inmezsen ben de seninle birlikte atlayacağım" diyerek yanına yaklaştığı ağabeyini montundan tuttu. Bu sırada polisler, B.Ç.'yi çekip aldı. Canına kıymak isteyen genç hastaneye götürüldü.