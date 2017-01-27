Hainler tuz buz

Küresel terör, kuklalarını kullandı. Hem içeriden hem dışarıdan ülkemizi sardı. Ancak güvenlik güçlerimiz kan lobisinin kirli planlarını yerle bir etti! Terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ veDHKP-C'ye geçit vermedi. Operasyon adreslerinden biri de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ydi. Şemdinli 34'üncü HudutTugay Komutanlığı Tekeli 2'nciHudut Taburu'na bağlı MirgesavÜs Bölgesi'nde görev yapan HudutKartalları kar kış demedi. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye sızmak için kullandığı Türkiye- Irak-İran sınırının kesiştiği Mirgesav bölgesine operasyon gerçekleştirdi. Kahramanlar eksi 30 derecede sahaya içip 'Şeytan Üçgeni' adı verilen bu bölgeyi terörden temizledi. Özel eğitimli komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarla sığınaklar imha edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.