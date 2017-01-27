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Hainler tuz buz

Mehmetçik, kar kış demedi. Hudut Kartalları, Türkiye-Irak-İran sınırının kesiştiği noktada harekete geçti. Eksi 30 derecede yapıp PKK’lı hainleri etkisiz hale getirdi!

Hainler tuz buz
Küresel terör, kuklalarını kullandı. Hem içeriden hem dışarıdan ülkemizi sardı. Ancak güvenlik güçlerimiz kan lobisinin kirli planlarını yerle bir etti! Terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C'ye geçit vermedi. adreslerinden biri de Hakkari'nin İlçesi'ydi. Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Hudut Kartalları kar kış demedi. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye sızmak için kullandığı Türkiye- Irak-İran sınırının kesiştiği Mirgesav bölgesine operasyon gerçekleştirdi. Kahramanlar eksi 30 derecede sahaya içip 'Şeytan Üçgeni' adı verilen bu bölgeyi terörden temizledi. Özel eğitimli komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarla sığınaklar imha edildi.


Hüseyin KAÇAR
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