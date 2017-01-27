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FETÖ'cü Yalova'da yakalandı!

FETÖ soruşturması kapsamında aranan, şike ve Oda tv davası hakimi Yalova'da yakalandı.

Oda tv ve Şike davalarının hakimi o ilde yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan Şike ve Odatv davasının eski hakimi , Yalova'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 14:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatan haini köstebek yakalandı diyisin.

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cevapla 27.01.2017 21:51
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