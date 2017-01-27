Evinin önünde katledildi

Adana'da 32 yaşındaki Gökhan Toksöz, dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, Yeşilyurt mahallesindeki evinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi ile tartışmaya başladı. Taraflar birbirine girdi. Toksöz, tabancayla karnından vuruldu. Ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, 2 saldırgan ise kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Toksöz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelileri arıyor.



Murat KARAMAN