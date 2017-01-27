Evinin önünde katledildi

Adana'da 32 yaşındaki GökhanToksöz, dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, Yeşilyurt mahallesindeki evinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi ile tartışmaya başladı. Taraflar birbirine girdi. Toksöz, tabancayla karnından vuruldu. Ağıryaralanan gençkanlar içinde yereyığılırken,2 saldırgan ise kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Toksöz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis,şüphelileri arıyor.
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