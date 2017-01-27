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Emniyet'ten vatandaşlara '' uyarısı

Asayiş Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek dolandırıcılara karşı yaptığı uyarılarını sürdürüyor.

Emniyetten vatandaşlara FETÖ uyarısı
Polis, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (/PDY) adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Asayiş Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek dolandırıcılara karşı yaptığı uyarılarını sürdürüyor. Daire Başkanlığı son olarak gönderdiği mesajda, "Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, 'adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı' diyerek para ve altın isteyenler inanmayın" diyerek bilgilendirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de, böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde vatandaşların zaman kaybetmeden 155 veya en yakın polis merkezine bildirilmesini istedi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 12:54
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