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‘Emniyet abi’si adliyede

‘Emniyet abi’si adliyede
FETÖ'ye yönelik operasyonların yürütüldüğü adreslerden biri de Kocaeli'ydi. Kocaeli'de gözaltına alınan ' dün adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te ise emniyete yönelik operasyonlarda gözaltına alınan polislerden 25'inin tutuklandığı belirtildi. Zanlıların terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı öğrenildi.
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