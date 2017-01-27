Delik kalp kapatıldı

Denizli'de uzun yıllardır nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetleriyle hastaneye giden Şerife Yılmaz'ın (38), kalbinde delik tespit edildi. Buradan Özel Cerrahi Hastanesi'ne başvuran kadının kalbindeki 4 santimetrelik, delik ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kapatıldı. Yılmaz'ın durumu hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu "Anjiyo işlemi ile yaklaşık 4 santimetrelik bir kalp deliğini, 1 saatlik işlemle kapattık. Bu büyüklükteki bir delik Denizli'de ameliyatsız olarak ilk kez kapatılıyor. Literatürde de bu tip vakaların çok az sayıda görüldüğü bilinmektedir " diye konuştu.