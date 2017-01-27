Yol Durumu
  1. Buz keseceğiz
  2. Çakıcı kurşunu

Delik kalp kapatıldı

Delik kalp kapatıldı
Denizli'de uzun yıllardır nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetleriyle hastaneye giden Şerife Yılmaz'ın (38), kalbinde delik tespit edildi. Buradan Özel Cerrahi Hastanesi'ne başvuran kadının kalbindeki 4 santimetrelik, delik ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kapatıldı. Yılmaz'ın durumu hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu "Anjiyo işlemi ile yaklaşık 4 santimetrelik bir kalp deliğini, 1 saatlik işlemle kapattık. Bu büyüklükteki bir delik Denizli'de ameliyatsız olarak ilk kez kapatılıyor. Literatürde de bu tip vakaların çok az sayıda görüldüğü bilinmektedir " diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar