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'lı 22 terörist etkisiz hale getirildi

’nın 157'nci gününde, terör örgütüne ait 272 hedef ateş altına alındı, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne bir darbe daha! 22 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 'nın 157'nci gününde, terör örgütü 'a ait 272 hedef ateş altına alındı, 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 157'nci gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam etti.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 272 hedef vuruldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab ve Bzagah bölgelerinde DEAŞ'a ait hedeflere düzenlenen hava harekatında barınma amacıyla kullanılan 21 bina, 2 karargah binası ve bir cephanelik kullanılamaz hale getirildi.

Hava harekatında 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 4 bomba yüklü araç ile muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 73 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Harekatın başladığı tarihten bugüne 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet göstererek her türlü tedbiri aldığı belirtildi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 08:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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s&#252;leyman ŞİMŞEK süleyman ŞİMŞEK

bir an önce operasyonu tamamlayıp bitirmek lazım. yarın ayının birisi köstekli beygir gibi gelip bir yatar kaldıracağız diye uğraşmayalım neme lazım

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cevapla 27.01.2017 10:33
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