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'ın 3 bombacısı yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'ın bomba imalatçıları olduğu belirlenen Irak uyruklu 3 kardeşin Türkiye'ye giriş yaparak Samsun'a geldiklerini tespit etti. Polis, Samsun'da bir eve düzenlediği operasyonla 3 kardeşi gözaltına aldı.

Iraktan Türkiyeye bomba yollayan alçaklar yakalandı!
Terör örgütü 'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenen Irak uyruklu 3 kardeş, Sakarya polisinin operasyonu ile Samsun'da yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki günlerde operasyon düzenlenirken, elde edilen bilgilerle yeni operasyonlar düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ'ın bomba imalatçıları olduğu belirlenen Irak uyruklu 3 kardeşin Türkiye'ye giriş yaparak Samsun'a geldiklerini tespit etti. Polis, Samsun'da bir eve düzenlediği operasyonla S.A.S.A.T, M.A.S.A.T ve M.A.S.A.T. isimli 3 kardeşi gözaltına aldı. 3 kardeş getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 3 kardeşin Musul'da kurdukları fabrikada canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettikleri ve örgüt faaliyetlerini yürütmek için Samsun'a gönderildikleri belirlendi. Yapılan operasyonla DEAŞ'ın gerçekleştirmeyi planladığı birçok canlı bomba saldırısının önüne geçildiği belirtilirken, 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 12:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#246;khan gökhan

BUNLARA ÖZEL BİR ZİNDAN YAPILMASINI İSTİYORUZ GÜN IŞIĞI GÖRMEYEN VE BİR DAHA ORDAN ASLA ÇIKAMAYACAKLARI BİR ZİNDANA HEPSİNİ TOPLAYIP ATIN ORADA HAK ETTİKLERİNE KAVUŞSUNLAR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2017 19:54
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