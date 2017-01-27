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Erdoğan, Lohan'ı kabul etti

Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lohan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Lohan, ziyarette Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lohanı kabul etti

, ABD'li ünlü oyuncu 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.

Hollywood yıldızı Lohan, daha önce İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaretinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma anlamında büyük bir başarıya imza attığını belirtmişti.

Bütün dünyanın kayıtsızlığına rağmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığını dile getiren Lohan, "Onun için de daha önce 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesini kalın kalın harflerle çizdim. Dünyada birçok ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı. 5 büyük ülke söz verdi, ama sözlerini tutmadı. Türkiye hakkında yapılan dezenformasyon nedeniyle Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor, ama ben kendimi çok rahat hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 21:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahalle baskısına rağmen Türkiye'yi hep destekledi, tebrik ve teşekkürler Lindsay.

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cevapla 28.01.2017 01:11
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