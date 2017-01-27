Yol Durumu
  1. ‘Katil benim’
  2. Katilden ‘Bebiş’ mesajı

Çifte cinayete 50 yıl!

Çifte cinayete 50 yıl!
Bursa'da polis memuru Abbas Usta (42) iki yıl önce Sevda Uysal ile evlenmeye karar verdi. Ancak çift, nikah günü kıskançlık tartışması yaşadı. Çılgına dönen adam, silahıyla müstakbel eşine ve annesi Ayşe Şahin'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralan annekız hayatını kaybetti. Teslim olan Usta ise tutuklandı. Dün hakim karşısına çıkan zanlı, "Takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme heyeti Abbas Usta'ya, öldürdüğü iki kişi için önce ayrı ayrı müebbet verdi. Ardından sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alındı. Cezaları 25'er yıla indirdi. Toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası alan Abbas Usta tekrar cezaevine götürüldü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar