Çifte cinayete 50 yıl!

Bursa'da polis memuru Abbas Usta (42) iki yıl önce Sevda Uysal ile evlenmeye karar verdi. Ancak çift, nikah günü kıskançlık tartışması yaşadı. Çılgınadönen adam, silahıyla müstakbel eşine ve annesiAyşe Şahin'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralan annekız hayatını kaybetti. Teslim olan Usta ise tutuklandı. Dün hakim karşısına çıkan zanlı, "Takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme heyeti Abbas Usta'ya, öldürdüğü iki kişi için önce ayrı ayrı müebbet verdi. Ardından sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alındı. Cezaları 25'er yıla indirdi. Toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasıalan Abbas Usta tekrar cezaevine götürüldü.
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