Çifte cinayete 50 yıl!

Bursa'da polis memuru Abbas Usta (42) iki yıl önce Sevda Uysal ile evlenmeye karar verdi. Ancak çift, nikah günü kıskançlık tartışması yaşadı. Çılgına dönen adam, silahıyla müstakbel eşine ve annesi Ayşe Şahin'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralan annekız hayatını kaybetti. Teslim olan Usta ise tutuklandı. Dün hakim karşısına çıkan zanlı, "Takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme heyeti Abbas Usta'ya, öldürdüğü iki kişi için önce ayrı ayrı müebbet verdi. Ardından sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alındı. Cezaları 25'er yıla indirdi. Toplam 50 yıl 10 ay hapis cezası alan Abbas Usta tekrar cezaevine götürüldü.