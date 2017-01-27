Canını verdi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde intihar girişiminde bulunan ve beyin ölümü gerçekleşen Havva Yaman (18), başka bedenlerde yaşayacak. Geçen hafta canına kıymak isteyen genç kız, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesi, organlarını bağışladı. Ankara'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla gelen sağlık ekibi, 3 saat süren operasyon sonunda Yaman'ın organlarını aldı. Ankara'da hayata tutunmayı bekleyen hastalara yetiştirdi. Yaman'ın ailesi kızlarının kalp, böbrek vekaraciğerinin Ankara'da bazı hastalaranakledileceğini belirtti.
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