Çakıcı kurşunu

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, silah sesleriyle inledi. Geçtiğimiz pazartesi günü Bolu'dan hastaneye getirilen Alaattin Çakıcı'nın yer olmadığı için içeriye alınmaması, adamlarını kızdırdı. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde başhekimlik binasına gelenF.E, bağırarak silahını peş peşeateşledi. Silah sesleri üzerine hastalar, hastabakıcılar, doktorlar ve personel, sağa sola kaçıştı. İnsanlar büyük bir saldırı olduğunu sandı. Çevre hemen güvenlik kordonuna alındı. Polis ve özel güvenlik ekipleri, elinde silah olan F.E'yi yakaladı.
TAM 16 MERMİ SIKTI
Tabancasındaki tam 16 mermiyi binanın duvarlarına ateşleyen zanlı, "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" şeklinde bağırmasını sürdürdü. Zanlı sorgulanmak üzere karakola götürülürken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Büyük bir tehlike ucuz atlatıldı. Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, pazartesi günü getirildiği hastane önünde yaklaşık 1 saat cezaevi nakil aracında bekletilmişti. Sonra da "hasta mahkum koğuşu" olmadığı için tekrar cezaevine gönderilmişti. Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç "Hastane kabul etmedi. Burada bir koordinasyonsuzluk var. Alaattinbey tedavi olamadı. Çeşitli rahatsızlıklarıvar" demişti.
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