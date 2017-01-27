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Çakıcı kurşunu

, tutuklu bölümü olmadığı için Kartal Hastanesi’ne alınmadı. Buna kızan ünlü kabadayının adamı, silaha sarıldı. Başhekimlik binasına, kurşun yağdırdı.

Çakıcı kurşunu
İstanbul , silah sesleriyle inledi. Geçtiğimiz pazartesi günü Bolu'dan hastaneye getirilen 'nın yer olmadığı için içeriye alınmaması, adamlarını kızdırdı. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahını peş peşe ateşledi. Silah sesleri üzerine hastalar, hastabakıcılar, doktorlar ve personel, sağa sola kaçıştı. İnsanlar büyük bir saldırı olduğunu sandı. Çevre hemen güvenlik kordonuna alındı. Polis ve özel güvenlik ekipleri, elinde silah olan F.E'yi yakaladı.

TAM 16 MERMİ SIKTI
Tabancasındaki tam 16 mermiyi binanın duvarlarına ateşleyen zanlı, "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz" şeklinde bağırmasını sürdürdü. Zanlı sorgulanmak üzere karakola götürülürken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Büyük bir tehlike ucuz atlatıldı. Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, pazartesi günü getirildiği hastane önünde yaklaşık 1 saat cezaevi nakil aracında bekletilmişti. Sonra da "hasta mahkum koğuşu" olmadığı için tekrar cezaevine gönderilmişti. Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç "Hastane kabul etmedi. Burada bir koordinasyonsuzluk var. Alaattin bey tedavi olamadı. Çeşitli rahatsızlıkları var" demişti.
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