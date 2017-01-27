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Buz keseceğiz

Buz keseceğiz
Türkiye, dünden itibaren yeniden nın etkisi altında kaldı. İstanbul'da dün sabah saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji, yağışın, bugün öğle saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Yağışın, cumartesi akşama doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın bugün eksi 1-2 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Özellikle doğu bölgelerinde ise aşırı kar yağışı nedeniyle, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamaların olduğu açıklandı.
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