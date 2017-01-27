Buz keseceğiz

Türkiye, dünden itibaren yeniden soğuk havanın etkisi altında kaldı. İstanbul'da dün sabah saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji, yağışın, bugün öğle saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Yağışın, cumartesi akşama doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın bugün eksi1-2 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Özellikle doğu bölgelerinde ise aşırı kar yağışı nedeniyle, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamaların olduğu açıklandı.
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